UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Найближче до Чернігівщини": сенсаційний новачок УПЛ обрав собі домашню арену

Фото: ФК "Кудрівка" дебютує в УПЛ (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Футбольний клуб "Кудрівка", який уперше вийшов до української Прем'єр-ліги, визначився з ареною, де прийматиме суперників у наступному сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Новачок гратиме в столиці

За словами президента клубу Романа Солодаренка, новачок УПЛ гратиме на столичній "Оболонь-Арені".

"Я робив усе можливе, щоб вибрати стадіон якнайближче до Чернігівської області. Тож "Кудрівка" гратиме домашні матчі на "Оболонь-Арені", - зазначив він.

Зазначимо, що раніше футбольний експерт Віктор Вацко повідомляв, що "Кудрівка" нібито вела переговори щодо стадіону "Авангард" у Рівному. Також розглядалася можливість приведення до ладу стадіону Державного податкового університету в Ірпені. Про ці плани раніше говорив і сам Солодаренко в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Мета – боротися за єврокубки

Крім того, президент новачка елітного дивізіону поділився планами клубу. Вони – доволі амбітні.

"Ще не говорили з командою про цілі на наступний сезон. Спочатку доукомплектуємось, підпишемо гравців із досвідом виступів у Прем'єр-лізі. Але мінімальне завдання вже зрозуміле - зберегти місце в УПЛ. А далі – рухатимемось за планом. У перспективі це єврокубки та місце у верхній частині таблиці", - сказав Солодаренко.

Нагадаємо, "Кудрівка" забезпечила вихід до елітного дивізіону, обігравши полтавську "Ворсклу" у стикових матчах за право виступати в УПЛ.

Раніше розповіли про футболістів, які дебютували за збірну України ще підлітками.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболУПЛ