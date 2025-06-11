"Найближче до Чернігівщини": сенсаційний новачок УПЛ обрав собі домашню арену

Новачок гратиме в столиці

За словами президента клубу Романа Солодаренка, новачок УПЛ гратиме на столичній "Оболонь-Арені".

"Я робив усе можливе, щоб вибрати стадіон якнайближче до Чернігівської області. Тож "Кудрівка" гратиме домашні матчі на "Оболонь-Арені", - зазначив він.

Зазначимо, що раніше футбольний експерт Віктор Вацко повідомляв, що "Кудрівка" нібито вела переговори щодо стадіону "Авангард" у Рівному. Також розглядалася можливість приведення до ладу стадіону Державного податкового університету в Ірпені. Про ці плани раніше говорив і сам Солодаренко в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Мета – боротися за єврокубки

Крім того, президент новачка елітного дивізіону поділився планами клубу. Вони – доволі амбітні.

"Ще не говорили з командою про цілі на наступний сезон. Спочатку доукомплектуємось, підпишемо гравців із досвідом виступів у Прем'єр-лізі. Але мінімальне завдання вже зрозуміле - зберегти місце в УПЛ. А далі – рухатимемось за планом. У перспективі це єврокубки та місце у верхній частині таблиці", - сказав Солодаренко.