RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Ближе всего к Черниговщине": сенсационный новичок УПЛ выбрал себе домашнюю арену

Фото: ФК "Кудривка" дебютирует в УПЛ (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Футбольный клуб "Кудривка", который впервые вышел в украинскую Премьер-лигу, определился с ареной, где будет принимать соперников в следующем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Новичок будет играть в столице

По словам президента клуба Романа Солодаренко, новичок УПЛ будет играть на столичной "Оболонь-Арене".

"Я делал все возможное, чтобы выбрать стадион как можно ближе к Черниговской области. Поэтому "Кудривка" будет играть домашние матчи на "Оболонь-Арене", - отметил он.

Отметим, что ранее футбольный эксперт Виктор Вацко сообщал, что "Кудривка" якобы вела переговоры по стадиону "Авангард" в Ровно. Также рассматривалась возможность приведения в порядок стадиона Государственного налогового университета в Ирпене. Об этих планах ранее говорил и сам Солодаренко в интервью YouTube-каналу "Трендец".

Цель - бороться за еврокубки

Кроме того, президент новичка элитного дивизиона поделился планами клуба. Они - довольно амбициозные.

"Еще не говорили с командой о целях на следующий сезон. Сначала доукомплектуемся, подпишем игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге. Но минимальная задача уже понятна - сохранить место в УПЛ. А дальше - будем двигаться по плану. В перспективе это еврокубки и место в верхней части таблицы", - сказал Солодаренко.

Напомним, "Кудривка" обеспечила выход в элитный дивизион, обыграв полтавскую "Ворсклу" в стыковых матчах за право выступать в УПЛ.

Ранее рассказали о футболистах, которые дебютировали за сборную Украины еще подростками.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболУПЛ