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Найближча ніч буде найхолоднішою. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Фото: синоптик розповіла про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Минула та майбутня ніч в Україні – найхолодніші. Найхолодніше буде на сході, вночі він опускатиметься до -10...-15 градусів, опади не очікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Вдень в Україні очікується суха, часто сонячна, погода. Лише на півдні Криму можливі невеликі опади. Сильного вітру не буде", - розповіла синоптик..

За її словами, протягом дня температура повітря становитиме:

  • на заході України +2...+8 градусів;
  • на сході -4...-8 градусів;
  • на решті території від -3...+2 градусів.

Погода в Києві

У Києві буде сухо, переважно сонячно й холодно. Вночі -5...-7, вдень -1...-3 градуси.

Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна - ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно - періодів похолодання.

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