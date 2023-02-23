Ближайшая ночь будет самой холодной. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Прошлая и предстоящая ночь в Украине - самые холодные. Холоднее всего будет на востоке, в ночные часы она будет опускаться до -10...-15 градусов, осадки не ожидаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Днем в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки. Сильного ветра не будет", - рассказала синоптик.
По ее словам, в течение дня температура воздуха будет составлять:
Погода в Киеве
В Киеве будет сухо, преимущественно солнечно и холодно. Ночью -5...-7, днем -1...-3 градуса.
Как сообщалось, погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна - ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.
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