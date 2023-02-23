RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ближайшая ночь будет самой холодной. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Фото: синоптик рассказала о погоде на сегодня в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Прошлая и предстоящая ночь в Украине - самые холодные. Холоднее всего будет на востоке, в ночные часы она будет опускаться до -10...-15 градусов, осадки не ожидаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Днем в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки. Сильного ветра не будет", - рассказала синоптик.

По ее словам, в течение дня температура воздуха будет составлять:

  • на западе Украины +2...+8 градусов;
  • на востоке -4...-8 градусов;
  • на остальной территории от -3...+2 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве будет сухо, преимущественно солнечно и холодно. Ночью -5...-7, днем -1...-3 градуса.

Как сообщалось, погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна - ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве