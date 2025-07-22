Найбільший жук України може зникнути через "порядок" у лісах

Жук-олень під загрозою

Жук-олень - найбільший жук фауни України, легко впізнаваний завдяки своїм рогам-щелепам у самців. Він виростає до 7,5 см завдовжки.

"Та, попри ефектну зовнішність, більшу частину свого життя цей вид проводить у схованці. Личинка жука розвивається протягом 5-6 років у мертвій деревині. І лише на 3-4 тижні з’являється дорослий жук. Його призначення - продовжити рід. Після парування дорослі особини гинуть", - йдеться у дописі.

Особливості розвитку забезпечують високі вимоги до довкілля. Жуку-оленю необхідні великі об’єми мертвої деревини, яку можна знайти лише у пралісах або старих дубових лісах.

"Сучасне лісове господарство рідко залишає мертві дерева в лісі, що призводить до знищення середовища існування цього рідкісного виду", - кажуть експерти.

За словами представників заповідника, природоохоронні території із природною динамікою лісового покриву є основними ареолами, де зараз зберігся жук-олень.

Жук-олень (фото: ЧРЕБЗ/Facebook/Денис Вишневський)

Додамо, що колись жук-олень був звичайним видом по всій Європі, тепер же вид належить до тих, яким загрожує вимирання. В Україні його внесено до Червоної книги.