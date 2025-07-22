Самый большой жук Украины может исчезнуть из-за "порядка" в лесах

Жук-олень под угрозой

Жук-олень - самый большой жук фауны Украины, легко узнаваемый благодаря своим рогам-челюстям у самцов. Он вырастает до 7,5 см в длину.

"Но, несмотря на эффектную внешность, большую часть своей жизни этот вид проводит в тайнике. Личинка жука развивается в течение 5-6 лет в мертвой древесине. И только на 3-4 недели появляется взрослый жук. Его назначение - продолжить род. После спаривания взрослые особи погибают", - говорится в сообщении.

Особенности развития обеспечивают высокие требования к окружающей среде. Жуку-оленю необходимы большие объемы мертвой древесины, которую можно найти только в пралесах или старых дубовых лесах.

"Современное лесное хозяйство редко оставляет мертвые деревья в лесу, что приводит к уничтожению среды обитания этого редкого вида", - говорят эксперты.

По словам представителей заповедника, природоохранные территории с естественной динамикой лесного покрова являются основными ареолами, где сейчас сохранился жук-олень.

Жук-олень (фото: ЧРЭБЗ/Facebook/Денис Вишневский)

Добавим, что когда-то жук-олень был обычным видом по всей Европе, теперь вид относится к тем, которым грозит вымирание. В Украине он внесен в Красную книгу.