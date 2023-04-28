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Найбільший виробник обладнання для металургії в Європі Danieli йде з Росії

Фото: анйбільший виробник обладнання для металургії в Європі Danieli йде з Росії (minprom.ua)
Автор: Сергей Новиков

Компанія Danieli, один із провідних європейських та світових виробників обладнання для металургії, ухвалила рішення про припинення діяльності на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.

Голова ради дииректорів Danieli Group Джанп’єтро Бенедетті зазначив, що вихід з російського ринку став неминучим у нинішній ситуації.

"Еволюція геополітичних сценаріїв призвела нас до розуміння того, що комерційні відносини та присутність на російському ринку у його нинішньому стані більше неможливі. Тому ми вирішили продати нашу компанію на цій території", - сказав він.

За його словами, у Danieli вже є список зацікавлених покупців.

Раніше, в рамках публікації звіту на офіційному сайті, Danieli заявляли: у світлі конфлікту в Україні компанія не тільки продовжує продаж своїх активів у Росії, але й більше не вважає можливим укладання нових контрактів на поставки для російського ринку.

Судячи з інформації, розміщеної на сайті компанії, Danieli в Росії має 2 юридичні особи - Danieli Russia Engineering LLC і Danieli Volga LLC. Danieli Russia Engineering LLC надає послуги зі встановлення та запуску обладнання на заводах, розташованих на території Росії. Danieli Volga LLC є виробничою компанією, яка розробляє та випускає різне обладнання (у першу чергу – для металургійних заводів).

До початку повномасштабної війни Danieli була одним із основних технологічних партнерів українських металургійних компаній. Так, у січні 2022 року "АрселорМіттал Кривий Ріг" спільно з Danieli завершили ремонт конвертера, а в 2019 р. компанії спільно провели реконструкцію дротового стану.

Також Danieli є багаторічним партнером компанії Interpipe, разом з якою у 2012 році компанія відкрила у Дніпрі перший в Україні електрометалургійний завод.

У червні 2021 року група "Метінвест" підписала контракт із Danieli на будівництво нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату, оцинкованого та пофарбованого рулону на ММК ім. Ілліча. Загальна сума інвестицій мала скласти понад $1 млрд.

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