Найбільший удар з 2022 року. РФ скинула 4 КАБи по Дергачах під Харковом

Вдень суботи, 29 червня, Росія завдала найбільшого масованого удару по Дергачах, що у Харківській області, починаючи з 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка.
За його даними, на місто було скинуто 4 авіабомби, попередньо – УМПБ Д-30. Через авіаудар уламкових поранень зазнали двоє чоловіків 68-ми та 75-ти років, які госпіталізовані до лікарні. Ще одна 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також постраждали домашні тварини.
Вже відомо, що пошкоджено щонайменше 3 п’ятиповерхових, 2 двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств. Частково зруйновано лінії електропередач.
"Сьогодні ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах починаючи з 2022 року... Наразі усі профільні служби та волонтери Дергачівського гуманітарного центру працюють на місці, допомагаючи усувати наслідки російських обстрілів", - написав Задоренко.
Після того, як Росія почала повторний наступ на півночі Харківської області, населені пункти у тому регіоні зазнають масштабних обстрілів. Зокрема, нещодавно Росія знову масовано обстріляла Харків та використала для цього чотири КАБи.
Детально про те, що це за бомби та як Росія використовує їх - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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