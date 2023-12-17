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Найбільший тунель ХАМАСу. Ізраїль виявив підземну дорогу поблизу кордону з Газою

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські війська виявили надзвичайно великий тунель із бетону і залізних балок, призначений для перевезення вантажів бойовиків із Гази прямо до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тунель для автомобілів йшов по діагоналі вниз на глибину 50 метрів, де розширювався до відносно місткого приміщення заввишки і завширшки 3 метри, оснащеного електрообладнанням.

Головний військовий представник контр-адмірал Деніел Хагарі назвав повну довжину тунелю 4 км - цього достатньо, щоб потрапити до північної частини міста Газа, яке колись було центром управління ХАМАС.

"Це був найбільший тунель, який ми знайшли в Газі... призначений для атаки на КПП Ерез. У цей тунель було вкладено мільйони доларів. На будівництво цього тунелю пішли роки... По ньому можуть проїжджати автомобілі", - сказав Хагарі, не уточнивши, чи використовував його ХАМАС для атаки 7 жовтня.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня вторглися до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Тель-Авівом та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

14 грудня в Білому домі заявили, що хочуть, щобвійна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе понад кілька місяців.

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ІзраїльХАМАССектор Газа