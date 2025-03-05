Найбільший у світі айсберг сів на мілину біля Південної Джорджії, він загрожує пінгвінам

Південна Джорджія - це великий субантарктичний острів, найбільший в однойменному архіпелазі, який адміністративно належить до заморської території Великої Британії. Він є одним із найбільш біологічно насичених місць на планеті, де мешкають мільйони пінгвінів, тюленів та рідкісних альбатросів.

Айсберг A23a має площу 3100 кв. км, що приблизно відповідає розміру англійського графства Глостершир. Вчені прогнозують, що він поступово почне розпадатися, що може заблокувати доступ пінгвінів та інших морських тварин до важливих зон годування. Також його присутність може ускладнити навігацію рибальських суден у регіоні.

Чому айсберг зупинився

Минулого тижня айсберг наближався до острова з великою швидкістю - близько 30 км на добу, зазначив океанограф Британського антарктичного дослідження доктор Ендрю Майєрс. Проте у п’ятницю він раптово зупинився, зачепившись одним із своїх країв за морське дно приблизно за 65 км від південно-західного узбережжя Південної Джорджії.

Через зіткнення з дном, припливи та морські течії айсберг, ймовірно, швидше руйнуватиметься в теплих водах - у 1900 км від Антарктиди, звідки він почав свій рух. A23a відколовся від антарктичного шельфового льодовика Фільхнера-Ронне ще у 1986 році, при цьому він ніс на собі радянську дослідницьку станцію "Дружна", яка опинилася у морі Ведделла.

Протягом двох десятиліть айсберг майже не рухався, але у 2020 році почав повільно дрейфувати на північ. Минулого року він шість місяців обертався в океанських течіях Південного океану, а на початку цього року вирвався з них і взяв курс на Південну Джорджію.

У чому небезпека від зупинки айсберга

Пінгвіни, що мешкають на острові, особливо види макаронових, антарктичних, субантарктичних та королівських пінгвінів, можуть постраждати від блокування доступу до звичних місць годування. Також на острові живуть кілька видів альбатросів, морські слони та морські котики, а навколишні води стають дедалі важливішими для китів, які повертаються після заборони китобійного промислу.

Крім того, танення A23a вивільнятиме мільйони літрів прісної води щодня, що може змінити розподіл поживних речовин у морі. Прісна вода, будучи легшою за морську, може змусити поживні речовини, а отже й криль - основний корм для пінгвінів - опускатися глибше, роблячи його менш доступним. Водночас, якщо айсберг містить багато осаду з Антарктиди, його танення може навпаки збагатити воду поживними речовинами, що сприятиме розвитку морської екосистеми.

Танення льодовиків

Хоча такі айсберги рідкісні, вони є проявом чіткої тенденції до потепління Антарктики, що спричиняє все швидше танення її льодовикових щитів - найбільших у світі. Континент щорічно втрачає близько 150 мільярдів тонн води у формі льоду, половина з яких відколюється у вигляді айсбергів, а інша частина тане безпосередньо на суходолі.

Однією з ключових проблем є те, чи не порушить ця величезна кількість прісної води природну "охолоджувальну систему" планети. Антарктична циркумполярна течія - потужний конвеєр холодної води навколо Антарктиди - відіграє ключову роль у виведенні надлишкового тепла з атмосфери Землі. Тепле повітря нагріває поверхневі води, а океанські течії спрямовують їх у глибини, замінюючи їх холодною водою з дна океану.

Мікроскопічні водорості - фітопланктон - у цьому регіоні також активно поглинають вуглекислий газ, що спричиняє парниковий ефект, і разом із теплою водою спрямовуються у глибини океану, де можуть зберігатися протягом століть.

Однак недавнє дослідження показує, що прісна вода від танення айсбергів та самого континенту вже сповільнює цю циркумполярну течію і може зменшити її швидкість на 20% до 2050 року. Це може створити небезпечний "позитивний зворотний зв'язок", який ще більше погіршить глобальне потепління.