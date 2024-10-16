Найбільший супермісяць року зустрінеться в небі з найяскравішою кометою: названо дату

Чим особливий жовтневий супермісяць і до чого тут комета

Супермісяць - астрономічне явище, що виникає під час збігу повного місяця (повні) або молодика з перигеєм (моментом найбільшого зближення Місяця із Землею).

Цього року людство мало можливість спостерігати вже за двома такими явищами (у серпні та вересні). Однак жовтневий супермісяць буде найближчим до Землі (відстань між космічними об'єктами становитиме близько 357 364 км). Ще один супермісяць очікується в середині листопаду поточного року.

Найближча до Землі повня у 2024 році має також іншу назву - "Місяць мисливця". За сприятливих погодних умов його можна буде побачити вночі 17 жовтня (у точці повної фази земний супутник опиниться 17 жовтня 2024 року о 14:26 за київським часом).

Згідно з даними NASA, найкраще за цією повнею спостерігати тоді, коли Місяць з'являється на східному горизонті (одразу після того, як Сонце опуститься на заході). Щоб мати найкращу видимість, астрономи радять дивитися трохи вище горизонту.

Через своє відносно близьке до Землі розташування Місяць має виглядати на 30% яскравішим і на майже 15% більшим, ніж зазвичай у повню. Спостерігати за цим явищем можна буде впродовж кількох днів.

Незвичним є також і те, що нинішній супермісяць збігається з появою на небі найяскравішої за 13 років комети C/2023 A3 або ж Tsuchinshan-ATLAS.

Не зважаючи на те, що комета вже перейшла пік своєї яскравості, в більшості локацій Північної півкулі її досі можна буде побачити неозброєним оком (в небі над Україною цю комету помітили ще кілька днів тому).

"Більшість астрономів ненавидять повний місяць, оскільки його яскраве світло заважає спостерігати за іншими об'єктами. Тому нам трохи важко поетично ставитися до цього. Навіть якщо це найбільший супермісяць 2024 року", - розповів науковець з NASA Білл Кук.

Водночас він визнав, що цього разу науковці з нетерпінням чекають сходження двох грандіозних астрономічних подій.

"Місячне сяйво дещо "вкраде" яскравість частини хвоста комети, проте на це все одно варто подивитись після заходу сонця", - вважає експерт.

Фахівці радять шукати комету в небі за антихвостом - пиловим слідом у формі шипа, який відходить від голови космічного тіла нібито у бік Сонця. Уточнюється, що Tsuchinshan-ATLAS можна буде побачити орієнтовно до 20 жовтня 2024 року.

Після цього комета рухатиметься далі до краю Сонячної системи й не повернеться ще впродовж 26 000 років.