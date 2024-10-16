Самая большая суперлуна года встретится в небе с самой яркой кометой: названа дата

Чем особенно октябрьское суперлуние и при чем здесь комета

Суперлуние - астрономическое явление, возникающее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем (моментом наибольшего сближения Луны с Землей).

В этом году человечество имело возможность наблюдать уже за двумя такими явлениями (в августе и сентябре). Однако октябрьское суперлуние будет самым близким к Земле (расстояние между космическими объектами составит около 357 364 км). Еще одно суперлуние ожидается в середине ноября текущего года.

Самое близкое к Земле полнолуние в 2024 году имеет также другое название - "Луна охотника". При благоприятных погодных условиях его можно будет увидеть ночью 17 октября (в точке полной фазы земной спутник окажется 17 октября 2024 года в 14:26 по киевскому времени).

Согласно данным NASA, лучше всего за этим полнолунием наблюдать тогда, когда Луна появляется на восточном горизонте (сразу после того, как Солнце опустится на закате). Чтобы иметь наилучшую видимость, астрономы советуют смотреть чуть выше горизонта.

Из-за своего относительно близкого к Земле расположения Луна должна выглядеть на 30% ярче и почти на 15% больше, чем обычно в полнолуние. Наблюдать за этим явлением можно будет на протяжении нескольких дней.

Непривычным является еще и то, что нынешнее суперлуние совпадает с появлением на небе самой яркой за 13 лет кометы C/2023 A3 или Tsuchinshan-ATLAS.

Несмотря на то, что комета уже перешла пик своей яркости, в большинстве локаций Северного полушария ее до сих пор можно увидеть невооруженным глазом (в небе над Украиной эту комету заметили еще несколько дней назад).

"Большинство астрономов ненавидят полнолуние, поскольку его яркий свет мешает наблюдать за другими объектами. Поэтому нам немного трудно поэтически относиться к этому. Даже если это самая большая луна 2024 года", - рассказал ученый из NASA Билл Кук.

В то же время, он признал, что в этот раз ученые с нетерпением ждут схождения двух грандиозных астрономических событий.

"Лунный свет несколько "украдет" яркость части хвоста кометы, однако на это все равно стоит посмотреть после заката", - считает эксперт.

Специалисты советуют искать комету в небе по антихвосту - пылевому следу в форме шипа, отходящему от головы космического тела якобы в сторону Солнца. Уточняется, что Tsuchinshan-ATLAS можно будет увидеть ориентировочно до 20 октября 2024 года.

После этого комета будет двигаться дальше к краю Солнечной системы и не вернется еще 26 000 лет.