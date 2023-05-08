Найбільший показник в ЄС. Імпорт шведських товарів із Росії скоротився на 90%

З того часу як Росія розпочала війну проти України, імпорт шведських товарів з РФ скоротився на 90%. Це найбільше відсоткове скорочення у всьому ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на орган Швеції із зовнішньої торгівлі , внутрішнього ринку ЄС та торговельної політики (Kommerskollegium).

Багато компаній повністю припинили торгівлю з Росією, в основному через санкції ЄС проти РФ, а також тому, що вони не хочуть або не можуть продовжувати співпрацювати з Москвою як торговий партнер.

"Очевидно, що шведські компанії скорочують імпорт із Росії. З початку війни імпорт скорочується з місяця на місяць і скоро дійде до нуля, якщо ця тенденція збережеться", - каже аналітик Kommerskollegium Нільс Норелл.

Торгова палата проаналізувала дані статистичного управління ЄС та порівняла торгівлю товарами 27 країн ЄС із Росією. Розрахунки належать до періоду з березня 2022 року до лютого 2023 року, а порівняння проводиться з відповідним періодом попереднього року.