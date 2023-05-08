Самый большой показатель в ЕС. Импорт шведских товаров из России сократился на 90%

С тех пор как Россия начала войну против Украины, импорт шведских товаров из РФ сократился на 90%. Это самое большое процентное сокращение во всем ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на орган Швеции по внешней торговле , внутреннему рынку ЕС и торговой политике (Kommerskollegium).

Многие компании полностью прекратили торговлю с Россией, в основном из-за санкций ЕС против РФ, а также потому, что они не хотят или не могут продолжать сотрудничать с Москвой как торговый партнер.

"Очевидно, что шведские компании сокращают импорт из России. С начала войны импорт сокращается с месяца в месяц и скоро дойдет до нуля, если эта тенденция сохранится", - говорит аналитик Kommerskollegium Нильс Норелл.

Торговая палата проанализировала данные статистического управления ЕС и сравнила торговлю товарами 27 стран ЕС с Россией. Расчеты относятся к периоду с марта 2022 до февраля 2023, а сравнение проводится с соответствующим периодом предыдущего года.