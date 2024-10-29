У Польші спалах кашлюка. Чи є загроза епідемії в Україні та хто у групі ризику

Чим небезпечний кашлюк і хто у зоні найбільшого ризику

Кашлюк — це високозаразна інфекційна хвороба, яка вражає легені та дихальні шляхи. Через затяжні напади кашлю ця хвороба вкрай виснажлива і може тривати 2–3 місяці або й довше.

"Це особливо небезпечно для немовлят і маленьких дітей, у яких кашлюк може спричинити серйозні ускладнення чи навіть смерть. У немовлят кашлюк може викликати зупинку дихання (апное). У зоні ризику також знаходяться люди із хронічними захворюваннями дихальних шляхів та інших легеневих структур", – кажуть у ЦГЗ.

За 9 місяців 2024 року в Україні зафіксували 6 355 випадків кашлюку. Це майже 18 разів більше, ніж торік. Тоді за аналогічний період виявили 341 випадок захворювання. Цьогоріч найбільше випадків у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Також у відомстві зазначили, що найвищі показники захворюваності на кашлюк реєструються серед дітей до 1 року. Проте, у 2024 році значно зросли показники захворюваності серед дітей усіх вікових груп.

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За словами експертів, протягом поточного року спостерігається зростання захворюваності на кашлюк в країнах Європейського регіону, в тому числі тих, що межують з Україною і для яких ця інфекція є ендемічною, тобто вона постійно циркулює у цьому середовищі.

"Враховуючи інтенсивні міграційні процеси українців, можливий ризик погіршення епідемічної ситуації. За умови вакцинації населення проти кашлюку, ризик інфікування знижується", – пояснюють у Центрі.

Як війна впливає на поширення кашлюка

Під час війни на окремих територіях країни може порушуватись логістика доставки імунобіологічних препаратів, а також доступ до них. Зокрема, є певні труднощі щодо доставлення препаратів в окуповані та прифронтові зони, де тривають активні бойові дії.

"Медичні працівники там у дефіциті, деякі мобілізовані для надання медичної допомоги військовослужбовцям, частина перемістилася в інші регіони або за кордон. Ці фактори ускладнюють можливість своєчасно здійснити профілактику вакцинокерованих інфекційних хвороб та можуть призвести до накопичення неімунного прошарку серед населення, та вплинути на епідемічний процес", – заявляють у ЦГЗ.

Також через бойові дії була втрачена частина медичних даних про проведені щеплення, оскільки деякі із них не були внесені до електронної системи охорони здоров'я.

"Батьки-переселенці можуть зробити щеплення для своєї дитини в найближчому закладі охорони здоров'я, який такі послуги надає", – кажуть експерти.

У зоні найбільшого ризику ураження кашлюком діти до 1 року (фото: Freepik)

Що треба знати про вакцинацію проти кашлюка

У ЦГЗ заявляють, що вакцинація проти кашлюку, як і проти дифтерії та правця, безпечна для всіх. Відповідно до Національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців.

"Абсолютними протипоказаннями до вакцинації проти цих інфекцій є анафілактична реакція на попередню дозу вакцини та гострі хвороби з підвищенням температури вище 38 градусів. При тому, одразу після одужання можна зробити щеплення", – пояснюють фахівці.

Вакцинацію можна робити навіть при:

застуді

нежиті

отиті та діареї, якщо вони не супроводжуються гарячкою

при годуванні грудьми

ВІЛ-інфекції з безсимптомним перебігом або помірними симптомами, але без значного зниження лабораторних показників

прорізуванні зубів у дітей

"Кашлюк – це вакцинокерована інфекція. Саме тому кашлюку можна запобігти шляхом вакцинації. Відповідно до Національного календаря щеплень вона входить до обов’язкових та є безкоштовною. Єдиним ефективним і безпечним методом профілактики інфекційних хвороб, які керуються засобами імунопрофілактики, є вакцинація", – наголошують у ЦГЗ.

Також у Центрі зазначили, що коли рівень охоплення щепленнями серед населення країни досягає 95% або більше, формується колективний імунітет, що запобігає поширенню інфекційних хвороб.

В Україні станом на 1 вересня 2024 року рівень охоплення щепленнями проти кашлюку, дифтерії та правця у віці до 1 року – 61,1%, у віці 18 місяців – 59,4%.