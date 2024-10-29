В Польше вспышка коклюша. Есть ли угроза эпидемии в Украине и кто в группе риска

Чем опасен коклюш и кто в зоне самого большего риска

Коклюш – это высокозаразная инфекционная болезнь, поражающая легкие и дыхательные пути. Из-за затяжных приступов кашля эта болезнь крайне изнурительна и может длиться 2–3 месяца или дольше.

"Это особенно опасно для младенцев и маленьких детей, у которых коклюш может вызвать серьезные осложнения или даже смерть. У младенцев коклюш может вызвать остановку дыхания (апноэ). В зоне риска также находятся люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей и других легочных структур", –говорят в ЦОЗ.

За 9 месяцев 2024 года в Украине зафиксировали 6 355 случаев коклюша. Это почти в 18 раз больше, чем в прошлом году. Тогда за аналогичный период обнаружили 341 случай заболевания. В этом году больше всего случаев в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Черновицкой областях.

Также в ведомстве отметили, что самые высокие показатели заболеваемости коклюшем регистрируются среди детей до 1 года. Однако в 2024 году значительно выросли показатели заболеваемости среди детей всех возрастов.

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По словам экспертов, в течение текущего года наблюдается рост заболеваемости коклюшем в странах Европейского региона, в том числе граничащих с Украиной и для которых эта инфекция является эндемичной, то есть она постоянно циркулирует в этой среде.

"Учитывая интенсивные миграционные процессы украинцев, возможен риск ухудшения эпидемической ситуации. При условии вакцинации населения против коклюша, риск инфицирования снижается", – объясняют в Центре.

Как война влияет на распространение коклюша

Во время войны на отдельных территориях страны может нарушаться логистика доставки иммунобиологических препаратов и доступ к ним. В частности, есть определенные трудности в доставке препаратов в оккупированные и прифронтовые зоны, где продолжаются активные боевые действия.

"Медицинские работники там в дефиците, некоторые мобилизованы для оказания медицинской помощи военнослужащим, часть переместилась в другие регионы или за границу. Эти факторы усложняют возможность своевременно осуществить профилактику вакциноуправляемых инфекционных болезней и могут привести к накоплению неиммунной прослойки среди населения и повлиять на эпидемический процесс", – заявляют в ЦОЗ.

Также из-за боевых действий была утрачена часть медицинских данных о проведенных прививках, поскольку некоторые из них не были внесены в электронную систему здравоохранения.

"Родители-переселенцы могут сделать прививку ребенка в ближайшем заведении здравоохранения, который такие услуги предоставляет", – говорят эксперты.

В зоне самого большего риска дети до 1 года (фото: Freepik)

Что нужно знать о вакцинации против коклюша

В ЦОЗ заявляют, что вакцинация против коклюша, как и против дифтерии и столбняка, безопасна для всех. Согласно Национальному календарю прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев.

"Абсолютными противопоказаниями к вакцинации против этих инфекций является анафилактическая реакция на предварительную дозу вакцины и острые болезни с повышением температуры выше 38 градусов. При этом сразу после выздоровления можно привиться", – объясняют специалисты.

Вакцинацию можно производить даже при:

простуде

нежити

отите и диареи, если они не сопровождаются лихорадкой

при кормлении грудью

ВИЧ-инфекции с бессимптомным течением или умеренными симптомами, но без значительного снижения лабораторных показателей

при прорезывании зубов у детей

"Коклюш – это вакциноуправляемая инфекция. Именно поэтому коклюша можно предотвратить путем вакцинации. Согласно Национальному календарю прививок она входит в обязательные и является бесплатной. Единственным эффективным и безопасным методом профилактики инфекционных болезней, которые руководствуются средствами иммунопрофилактики, является вакцинация", – говорят в ЦОЗ.

Также в Центре отметили, что когда уровень охвата прививками среди населения страны достигает 95% или больше, формируется коллективный иммунитет, предотвращающий распространение инфекционных болезней.

В Украине по состоянию на 1 сентября 2024 года уровень охвата прививками против коклюша, дифтерии и столбняка в возрасте до 1 года – 61,1%, в возрасте 18 месяцев – 59,4%.