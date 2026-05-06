Найбільший металургійний завод України зупиняє потужності через перебої з постачанням

"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомив про критичну ситуацію із запасами сировини через затримки постачань з боку "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на корпоративне онлайн-медіа " Металург ".

У компанії заявили, що протягом останнього місяця підприємство не отримує необхідних обсягів сировини для стабільної роботи виробництва. Через це запаси флюсів знизилися до критичного рівня.

Також, за даними підприємства, виникли проблеми з відвантаженням залізорудного концентрату, що вже призвело до зупинки видобутку руди.

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" стверджують, що причиною ситуації стало неналежне планування та розподіл перевезень з боку "Укрзалізниці".

"Забезпечення стабільних поставок для одного з найбільших промислових підприємств країни не є надскладним завданням, проте на практиці цього не відбувається. Вони просто не довозять до нас цю ключову складову чавуноливарного виробництва, без якої ми не в змозі випускати чавун", - заявив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо.

За його словами, через дефіцит сировини підприємство вже було змушене зупинити одну з двох доменних печей, дві агломераційні машини та рудозбагачувальну фабрику.

У компанії попередили, що якщо ситуація не покращиться найближчими днями, може зупинитися і друга доменна піч, а також інші виробничі агрегати.

Лонгобардо наголосив, що підприємство вже четвертий рік працює у збиток на тлі війни, високих тарифів на електроенергію, запровадження CBAM та зростання імпорту.

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" також заявили, що проблеми з логістикою вже впливають на виробничі показники та податкові надходження до бюджетів різних рівнів.

Компанія закликала "Укрзалізницю" терміново стабілізувати постачання та відновити передбачуваність логістичних процесів.

"Ми залишаємося відкритими до конструктивного діалогу, однак наголошуємо: подальше ігнорування проблеми матиме системні наслідки для української гірничо-металургійної промисловості", - підсумували в компанії.

Реакція "Укрзалізниці"

У відповідь в "Укрзалізниці" заявили, що готові й надалі співпрацювати з "АрселорМіттал Кривий Ріг", попри безпекові ризики, однак закликали керівництво компанії повернутися до прямого діалогу.

У компанії зазначили, що пропонують спільно з Повітряними силами та представниками металургійного підприємства відпрацювати безпекові протоколи безпосередньо на залізничному вузлі Кривого Рогу.

"Керівники "Укрзалізниці" готові у будь-який зручний для "АрселорМіттал Кривий Ріг" час на місці - безпосередньо на залізничному вузлі Кривого Рогу спільно відпрацювати безпекові протоколи, повторно презентувати всі необхідні спільні кроки й максимально оперативно їх розгорнути", - заявили в компанії.

Також в УЗ наголосили, що з огляду на постійні ризики для життя залізничників і працівників підприємства подальшу комунікацію пропонують вести у форматі прямої робочої взаємодії, а не через обмін публічними заявами.