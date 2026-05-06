ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Крупнейший металлургический завод Украины останавливает мощности из-за перебоев с поставками

19:22 06.05.2026 Ср
3 мин
Как конфликт с УЗ парализует работу "АрселорМиттал"?
aimg Мария Науменко
Крупнейший металлургический завод Украины останавливает мощности из-за перебоев с поставками Фото: "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил об остановке части производства (metalurg.online)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

"АрселорМиттал Кривой Рог" сообщил о критической ситуации с запасами сырья из-за задержек поставок со стороны "Укрзалізниці".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корпоративное онлайн-медиа"Металлург".

Читайте также: До 41% падение экспорта и удар по металлургии: эксперты оценили потери Украины от CBAM

В компании заявили, что в течение последнего месяца предприятие не получает необходимых объемов сырья для стабильной работы производства. Из-за этого запасы флюсов снизились до критического уровня.

Также, по данным предприятия, возникли проблемы с отгрузкой железорудного концентрата, что уже привело к остановке добычи руды.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" утверждают, что причиной ситуации стало ненадлежащее планирование и распределение перевозок со стороны "Укрзалізниці".

"Обеспечение стабильных поставок для одного из крупнейших промышленных предприятий страны не является сверхсложной задачей, однако на практике этого не происходит. Они просто не довозят к нам эту ключевую составляющую чугунолитейного производства, без которой мы не в состоянии выпускать чугун", - заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

По его словам, из-за дефицита сырья предприятие уже было вынуждено остановить одну из двух доменных печей, две агломерационные машины и рудообогатительную фабрику.

В компании предупредили, что если ситуация не улучшится в ближайшие дни, может остановиться и вторая доменная печь, а также другие производственные агрегаты.

Лонгобардо подчеркнул, что предприятие уже четвертый год работает в убыток на фоне войны, высоких тарифов на электроэнергию, введения CBAM и роста импорта.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" также заявили, что проблемы с логистикой уже влияют на производственные показатели и налоговые поступления в бюджеты разных уровней.

Компания призвала "Укрзалізницю" срочно стабилизировать поставки и восстановить предсказуемость логистических процессов.

"Мы остаемся открытыми к конструктивному диалогу, однако подчеркиваем: дальнейшее игнорирование проблемы будет иметь системные последствия для украинской горно-металлургической промышленности", - подытожили в компании.

Реакция "Укрзалізниці"

В ответ в "Укрзалізниці" заявили, что готовы и дальше сотрудничать с "АрселорМиттал Кривой Рог", несмотря на риски безопасности, однако призвали руководство компании вернуться к прямому диалогу.

В компании отметили, что предлагают совместно с Воздушными силами и представителями металлургического предприятия отработать протоколы безопасности непосредственно на железнодорожном узле Кривого Рога.

"Руководители "Укрзалізниці" готовы в любое удобное для "АрселорМиттал Кривой Рог" время на месте - непосредственно на железнодорожном узле Кривого Рога совместно отработать протоколы безопасности, повторно представить все необходимые совместные шаги и максимально оперативно их развернуть", - заявили в компании.

Также в УЗ подчеркнули, что учитывая постоянные риски для жизни железнодорожников и работников предприятия дальнейшую коммуникацию предлагают вести в формате прямого рабочего взаимодействия, а не через обмен публичными заявлениями.

Напомним, Украина ведет переговоры с Европейским Союзом относительно возможного смягчения или исключений из механизма углеродной пошлины CBAM для металлургии. Но пока перспективы этих переговоров остаются неясными, хотя этот инструмент уже создает серьезные риски для экспорта и может подорвать одну из ключевых индустрий страны.

Так вот по оценкам отраслевых экспертов, из-за экопошлины CBAM Украина потеряет 5% ВВП уже в 2026 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Кривой Рог Экономика Украины
Новости
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет