Найбільший контракт для Boeing: Qatar Airways підписала угоду під час візиту Трампа

За інформацією видання, державна авіакомпанія Qatar Airways у середу підписала угоду про закупівлю до 210 широкофюзеляжних літаків у Boeing під час візиту президента США Дональда Трампа до Катару.

Білий дім заявив, що вартість контракту на літаки Boeing 777X та 787 з двигунами GE Aerospace становить 96 мільярдів доларів.

На церемонії підписання були присутні Трамп, емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, генеральний директор Boeing Келлі Ортберг і очільник Qatar Airways Бадр Мохаммед Аль-Мір.

Найбільше замовлення для компаній

За словами Трампа, директор авіавиробника Ортберг назвав це найбільшим замовленням в історії Boeing.

Згідно з інформацією адміністрації США, Qatar обрала двигуни GEnx від GE Aerospace для 787-х, а єдиним варіантом для 777X залишається GE9X. Для GE Aerospace це найбільша угода у сегменті широкофюзеляжних двигунів, підтвердив гендиректор компанії Ларрі Калп.

Наразі невідомо, скільки літаків кожної моделі замовив Катар. Ні Boeing, ні Qatar Airways не прокоментували угоду.

Втім Reuters дізналося, що Qatar Airways вже має замовлення на 94 літаки Boeing 777X. Хоча літак 777X все ще перебуває в розробці, а перші його поставки очікуються лише у 2026 році.