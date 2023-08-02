Найбільший італійський банк Intesa закриє своє представництво в Москві

Однак італійський банк не зміг отримати схвалення на повний вихід через російські обмеження на продаж активів.

На початку війни РФ проти України "Інтеза Росія" зі штатом близько 900 осіб обслуговувала тільки корпоративних клієнтів через 27 філій.

Intesa Sanpaolo

Італійська банківська група, що є лідером на ринку банківських послуг в Італії та однією з найбільших банківських груп єврозони, базується в Турині, має значну присутність у країнах Центральної та Східної Європи.

Є фінансовим конгломератом, окрім банкінгу займається також страхуванням та управлінням активами. Відома, серед іншого, тим, що фінансує реставрацію витворів мистецтва та виставки у Росії та Італії. Intesa Sanpaolo утворена 1 січня 2007 року в результаті злиття двох провідних італійських банків - Banca Intesa та Sanpaolo IMI.

Банк хоче покинути російський ринок

Раніше повідомлялось, що італійська банківська група Intesa Sanpaolo минулого року вдвічі скоротила свої валові кредити в Росії до 2,5 млрд євро. Компанія планує покинути ринок РФ, проте це питання перебуває на стадії розгляду.

Представляючи результати за весь рік, Intesa заявила, що вже вдалося скоротити свою частку в Росії, де вона працює через підрозділ, який обслуговує тільки корпоративних клієнтів.