Найбільший імпортер російської нафти готовий збільшити закупівлі у США після заяв Трампа

Індія може збільшити закупівлі американської нафти і газу після заяви президента США Дональда Трампа про максимальне збільшення видобутку нафти і газу в США.
Про це заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Існує ймовірність збільшення закупівель енергоносіїв між Індією та США. Ми вітаємо надходження на ринок більшої кількості енергоносіїв зі США", - сказав він.
Пурі заявив, що на ринку не бракує нафти.
Трамп 20 січня оголосив надзвичайну ситуацію у сфері енергетики, пообіцявши поповнити стратегічні резерви та експортувати американську енергію по всьому світу.
У своїй інавгураційній промові після приведення до присяги Трамп назвав енергетичні активи США "рідким золотом", яке допоможе Сполученим Штатам знову стати багатою країною.
Нафтопереробні заводи в Індії, яка імпортує понад 80% своєї нафти, сильно постраждали від різкого зростання світових цін на нафту і транспортних ставок після того, як Вашингтон нещодавно запровадив нові масштабні санкції, спрямовані проти російських страховиків, танкерів і виробників нафти.
Третій у світі імпортер і споживач нафти став найбільшим покупцем російської морської нафти зі знижкою після того, як Європейський Союз відмовився від її закупівель і запровадив санкції проти Москви після її вторгнення в Україну 2022 року.
Минулого року російська нафта становила понад третину імпорту Індії, проте санкції США обмежують поставки, змушуючи покупців повертатися до традиційних джерел на Близькому Сході.
Нагадаємо, Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема, купуючи її нафту, яка приносить доходи для військової машини Кремля.
За даними опитування Центру Разумкова, у січні 2024 року Індія перейшла для українців у категорію ворожих країн. Вона опинилася в компанії таких країн, як Китай, КНДР та Іран.