Найбільший держорган України отримає нові повноваження

Проєктом пропонується визначити, що Пенсійний фонд України буде здійснювати виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Зараз ці функції виконують органи соціального захисту населення.

Також планується продовжити виплату державної допомоги на період воєнного стану шляхом проведення ідентифікації отримувачів такої підтримки.

Проєкт містить уточнення порядку виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у разі перебування осіб із складу малозабезпеченої сім’ї більше ніж 90 календарних днів підряд за кордоном.

Документ розроблено на виконання закону України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи.

Пенсійний фонд України

За даними Мінфіну, станом на 1 лютого у Пенсійному фонді Україні працювало 20,9 тисяч осіб. Це більше, ніж у Державній податковій службі (19,8 тисяч).

Основною функцію ПФУ є виплата пенсій. У 2023 році ПФУ отримав функції з виплати субсидій, лікарняних, декретних та страхових виплат.

Також планується передача функцій адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Пенсійному фонду України від Державної податкової служби.