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Найбільший будівельний підрядник Китаю потрапив до списку спонсорів війни в Україні

Фото: найбільша будівельна компанія Китаю потрапила до списку спонсорів війни (rbc.ua)
Автор: Каріна Левицька

Найбільша будівельна компанія Китаю в Російській Федерації потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло найбільшого китайського будівельного підрядника в Росії China State Construction Engineering Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.

За даними НАЗК, CSCEC досі реалізує масштабні інвестиційні проекти в Росії.

Його дочірня компанія ТОВ "Китайстрой" є одним із підрядників

  • ММДЦ "Москва-Сіті";
  • ЖК "Балтійська перлина";
  • "Бізнес-парк GREENWOOD";
  • ТЦ "Невський Центр Стокман";
  • Казино Tigre De Cristal, ММДЦ "Вежа Федерації";
  • МФК "Китайський Діловий Центр "Парк Хуамін".

Також вони займалися реалізацією проектів "Внутрішньозаводське господарство, встановлення піролізу змішаної сировини" на Амурському газохімічному комплексі та "Музейний та театрально-освітній комплекс" у м. Владивосток.

Наразі ТОВ "Китайстрой" працює над розширенням своєї присутності у Росії та, зокрема, виходом на ринок будівництва житла у Москві, Санкт-Петербурзі та Владивостоку. Компанія планує отримати нові проекти: від приватного домобудівництва до промислових та інфраструктурних проектів.

Нагадаємо, днями НАЗК внесло австрійський банк Raiffeisen до списку спонсорів війни.

До переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже внесло компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher та Raiffeisen Bank International.

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