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Крупнейший строительный подрядчик Китая попал в список спонсоров войны в Украине

Фото: крупнейшая строительная компания Китая попала в список спонсоров войны (rbc.ua)
Автор: Карина Левицкая

Крупнейшая строительная компания Китая в Российской Федерации попала в список международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупнейшего китайского строительного подрядчика в России China State Construction Engineering Corporation в перечень международных спонсоров войны.

По данным НАПК, CSCEC до сих пор реализует масштабные инвестиционные проекты в России.

Его дочерняя компания ООО "Китайстрой" является одним из подрядчиков

  • ММДЦ "Москва-Сити";
  • ЖК "Балтийская жемчужина";
  • "Бизнес-парк GREENWOOD";
  • ТЦ "Невский Центр Стокман";
  • Казино Tigre De Cristal, ММДЦ "Башня Федерации";
  • МФК "Китайский Деловой Центр "Парк Хуамин".

Также они занимались реализацией проектов "Внутризаводское хозяйство, установление пиролиза смешанного сырья" на Амурском газохимическом комплексе и "Музейный и театрально-образовательный комплекс" во Владивостоке.

В настоящее время ООО "Китайстрой" работает над расширением своего присутствия в России и, в частности, выходом на рынок строительства жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Компания планирует получить новые проекты: от частного домостроения до промышленных и инфраструктурных проектов.

Напомним, на днях НАПК внесло австрийский банк Raiffeisen в список спонсоров войны.

В перечень международных спонсоров войны НАПК уже внесло компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Бондюэль, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher и Raiffeisen Bank International.

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