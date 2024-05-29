Найбільший британський банк завершив продаж бізнесу на території Росії

Вихід HSBC з території Росії очікувався з лютого, коли президент Росії Володимир Путін дав добро на продаж активів приватному Експобанку.

Представник HSBC підтвердив, що банк передав право власності на бізнес російському кредитору.

HSBC вперше оголосив у червні 2022 року про свою згоду продати 100% акцій російського підрозділу Експобанку.

Указ 2022 року забороняє інвесторам із "недружніх" країн - тих, які запровадили санкції проти Росії за війну проти України, - продавати акції ключових енергетичних проектів та банків без явного схвалення президента.

У заяві Експобанку йдеться, що підрозділ продовжить працювати, але під новою, невказаною назвою.

Вихід банків із території Росії

Європейські банки перебувають під зростаючим тиском з боку Вашингтона та Європейського центрального банку, які потребують виходу з території Росії. Австрійський Raiffeisen Bank International є найбільшим європейським кредитором, що веде бізнес у Росії, за ним іде італійський UniCredit.

Ще один великий італійський кредитор - Intesa Sanpaolo працює над виходом зі свого російського бізнесу. Банк отримав схвалення Путіна на вихід у вересні 2023 року, але операцію було припинено через "бюрократичні кроки", заявив її генеральний директор у лютому.

HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corporation) - британський міжнародний комерційний банк зі штаб-квартирою в Лондоні, за ринковою капіталізацією найбільший у Європі та один із найбільших у світі.