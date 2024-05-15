США пригрозили санкціями банку Raiffeisen через зв'язки з Росією, - Reuters

Міністерство фінансів США у письмовій формі попередило австрійський Raiffeisen Bank International, що доступ до фінансової системи США може бути обмежений через його ділові відносини з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерела агентства, 6 травня заступник міністра фінансів Уоллі Адеймо направив лист RBI, висловивши занепокоєння з приводу розширення RBI у Росії, а також угоди на суму 1,5 млрд доларів із російським магнатом, який перебуває під санкціями.

Хоча угода, пов'язана з Олегом Дерипаскою, була скасована Raiffeisen через кілька днів після отримання листа, джерело повідомило, що побоювання Міністерства фінансів США щодо бізнесу Raiffeisen у Росії зберігаються.

Це попередження є найсильнішим на даний момент для найбільшого західного банку на території Росії і було багатомісячним тиском з боку Вашингтона, який вже більше року займається розслідуванням діяльності австрійського кредитора в країні.

Представник Raiffeisen заявив, що компанія вийшла з угоди зі Strabag і не укладала жодних подібних угод.

Представник повідомив, що RBI "значно скоротив" діяльність у Росії та вжив широких заходів щодо зниження ризиків, пов'язаних із санкціями.

"RBI продовжить працювати над деконсолідацією своєї російської дочірньої компанії", - повідомив представник Reuters.

Попередження Мінфіну США

У листі Адейемо, другий за рангом чиновник Міністерства фінансів США, заявив, що розширення Raiffeisen суперечитиме запевненням RBI, даними Мінфіну, про те, що вони намагаються згорнути діяльність на Росії.

Адейемо попередив, що дії RBI збільшили ризик того, що Мінфіну доведеться вжити заходів щодо обмеження доступу до фінансової системи США з огляду на побоювання, що його поведінка ставить під загрозу національну безпеку США.