Найбільший британський банк завершив продаж бізнесу на території Росії
Британський банк HSBC завершив продаж свого російського підрозділу Експобанку за нерозкриту комісію після двох років переговорів та невизначеності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вихід HSBC з території Росії очікувався з лютого, коли президент Росії Володимир Путін дав добро на продаж активів приватному Експобанку.
Представник HSBC підтвердив, що банк передав право власності на бізнес російському кредитору.
HSBC вперше оголосив у червні 2022 року про свою згоду продати 100% акцій російського підрозділу Експобанку.
Указ 2022 року забороняє інвесторам із "недружніх" країн - тих, які запровадили санкції проти Росії за війну проти України, - продавати акції ключових енергетичних проектів та банків без явного схвалення президента.
У заяві Експобанку йдеться, що підрозділ продовжить працювати, але під новою, невказаною назвою.
Вихід банків із території Росії
Європейські банки перебувають під зростаючим тиском з боку Вашингтона та Європейського центрального банку, які потребують виходу з території Росії. Австрійський Raiffeisen Bank International є найбільшим європейським кредитором, що веде бізнес у Росії, за ним іде італійський UniCredit.
Ще один великий італійський кредитор - Intesa Sanpaolo працює над виходом зі свого російського бізнесу. Банк отримав схвалення Путіна на вихід у вересні 2023 року, але операцію було припинено через "бюрократичні кроки", заявив її генеральний директор у лютому.
HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corporation) - британський міжнародний комерційний банк зі штаб-квартирою в Лондоні, за ринковою капіталізацією найбільший у Європі та один із найбільших у світі.