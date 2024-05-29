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Крупнейший британский банк завершил продажу бизнеса на территории России

Россия, Среда 29 мая 2024 15:21
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Крупнейший британский банк завершил продажу бизнеса на территории России Фото: HSBC покинул территорию России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Британский банк HSBC завершил продажу своего российского подразделения Экспобанку за нераскрытую комиссию после двух лет переговоров и неопределенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выход HSBC с территории России ожидался с февраля, когда президент России Владимир Путин дал добро на продажу активов частному Экспобанку.

Представитель HSBC подтвердил, что банк передал право собственности на бизнес российскому кредитору.

HSBC впервые объявил в июне 2022 года о своем согласии продать 100% акций российского подразделения Экспобанку.

Указ 2022 года запрещает инвесторам из "недружественных" стран - тех, которые ввели санкции против России за войну против Украины, - продавать акции ключевых энергетических проектов и банков без явного одобрения президента.

В заявлении Экспобанка говорится, что подразделение продолжит работать, но под новым, неуказанным названием.

Выход банков с территории России

Европейские банки находятся под растущим давлением со стороны Вашингтона и Европейского центрального банка, требующих выхода с территории России. Австрийский Raiffeisen Bank International является крупнейшим европейским кредитором, ведущим бизнес в России, за ним идет итальянский UniCredit.

Еще один крупный итальянский кредитор - Intesa Sanpaolo работает над выходом из своего российского бизнеса. Банк получил одобрение Путина на выход в сентябре 2023 года, но сделка была приостановлена из-за "бюрократических шагов", заявил ее генеральный директор в феврале.

HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corporation) - британский международный коммерческий банк со штаб-квартирой в Лондоне, по рыночной капитализации крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире.

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