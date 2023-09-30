Найбільший банк Швейцарії відреагував на звинувачення в обході санкцій проти РФ

Найбільший банк Швейцарії UBS заявив, що не знає про розслідування Мін'юсту щодо порушення санкцій застосованих до РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сьогодні, 30 вересня, UBS заявив, що йому нічого не відомо про розслідування Міністерства юстиції США щодо ймовірних порушень санкційного законодавства.
"Нещодавні повідомлення про нібито розслідування Міністерством юстиції США порушень санкційного законодавства в банках Credit Suisse та UBS є неточними. Нам нічого не відомо про таке розслідування", - йдеться в заяві UBS.
За їх даними, UBS та CS суттєво та проактивно зменшили свої ризики, пов'язані з Росією.
В середу, 27 вересня, торгівля акціями UBS була тимчасово зупинена.після того, як вони впали майже на 8% після повідомлення Bloomberg News про те, що Міністерство юстиції США проводить повномасштабне розслідування щодо ймовірних порушень, які допомогли російським клієнтам уникнути санкцій.
Міністерство юстиції відмовилося від коментарів, так само як і UBS.
Швейцарія після вторгнення РФ в Україну вирішила запровадити санкції проти Росії попри свій нейтралітет. Однак, низка країн Заходу критикують Швейцарію за низьку ефективність введених санкцій і заявляють, що Росія обходить їх саме через Швейцарію.
Нещодавно Швейцарія відмовилася брати участь разом із країнами G7 у міжнародній цільовій групі з відстеження активів російських олігархів.
Пізніше повідомлялось, що у Швейцарії було виявлено близько 130 підозрілих випадків щодо обходу санкцій проти Росії. З них відкрили кримінальну справу у 29 випадках.
Раніше ми писали, що Швейцарія збільшила кількість людей, які слідкують за виконанням санкцій проти РФ.
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