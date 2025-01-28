Найбільший банк Нідерландів пішов із Росії

Відповідно до угоди, російська фірма, що належить московському фінансовому інвестору, викупить усі акції АТ "ІНГ Банк (Євразія)" з наміром обслуговувати клієнтів у країні під новим брендом.

Фінансові умови продажу не розкриваються.

Очікується, що угода матиме негативний вплив на результати ING після сплати податків у розмірі близько 0,7 млрд євро.

Очікується, що продаж активів, за умови отримання схвалення регулюючих органів, буде завершено в третьому кварталі 2025 року. Тим часом група планує продовжити скорочення своєї офшорної присутності щодо російських клієнтів.

Станом на кінець вересня розмір ризику становив 1 млрд євро.

ING заявив, що після вторгнення Росії в Україну він не вів нових ділових відносин із російськими компаніями, скоротив масштаби операцій у країні та почав відокремлювати бізнес від своєї більшої мережі та системи, скоротивши загальний обсяг кредитування російських клієнтів більш ніж на 75%.

Раніше Bloomberg повідомляло, що європейські банки, які залишилися в Росії, потроїли прибуток з початку війни. Великі європейські банки продовжують керувати дедалі прибутковішими підрозділами в країні, незважаючи на публічні обіцянки закрити їх.

Прибуток дочірньої компанії австрійського Raiffeisen Bank International за цей період зріс більш ніж утричі, а в Intesa - приблизно у 20 разів.

За даними агентства, сукупна кількість співробітників п'яти банків Європейського Союзу з найбільшими операціями в Росії впала всього на 3% після вторгнення.