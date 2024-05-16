Європейські банки, що залишилися в Росії, потроїли прибутки з початку війни, - Bloomberg

Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України великі європейські банки продовжують керувати дедалі прибутковішими підрозділами країни, незважаючи на публічні обіцянки закрити їх.

За даними агентства, сукупна кількість співробітників п'яти банків Європейського Союзу з найбільшими операціями в Росії впала лише на 3% після вторгнення, а прибуток зріс приблизно втричі завдяки високим процентним ставкам, які вони отримують за свої гроші, що застрягли в країні.

Повільні темпи спонукали Європейський центральний банк чинити тиск на банки, щоб вони прискорили їхній відхід. За словами анонімного джерела, знайомого з ситуацією, викликає занепокоєння те, що подальшу присутність у Росії може піддати банки санкціям США та великим штрафам.

Контролюючий орган попросив усі банки з великим бізнесом у Росії "прискорити зусилля щодо зниження ризиків, розробивши чітку дорожню карту для скорочення та виходу з бізнесу", повідомила у травні міністра фінансів єврозони Клаудія Бух, головний наглядовий чиновник центрального банку.

Проблема виходу з території Росії

Західні санкції, які різко обмежують сферу діяльності підприємств у Росії, разом із місцевими правилами і каральними податками з продажу, ускладнюють виведення банківських грошей із країни. Дочірні компанії іноземних банків у Росії повинні дотримуватись місцевих правил, що може суперечити тиску ЄЦБ на материнську компанію. І вони стикаються з ризиком відплати: Кремль іноді конфіскує активи компаній чи приватних осіб із країн, які він вважає недружніми.

Італійська компанія Intesa Sanpaolo SpA у вересні отримала дозвіл від президента Володимира Путіна продати свій російський підрозділ групі, яку очолює місцеві менеджери підрозділу, але угода сповільнилася через бюрократичні перешкоди.

Різні стратегії

Єдиним великим банком Європейського Союзу, якому вдалося досягти повного розриву, є Société Générale SA, який продав свою найбільшу російську дочірню компанію Росбанк лише за кілька тижнів після вторгнення, хоча операція спонукала банк списати вартість бізнесу більш ніж на 3 млрд євро. Після продажу двох менших підрозділів Société Générale зіштовхнулася зі скороченням штату співробітників у Росії більш ніж на 99%. А голландський банк ING Groep NV, який працює в Росії з 1993 року, заявляє, що з початку 2022 року скоротив свій бізнес, пов'язаний з Росією, на три чверті приблизно до 1,3 млрд євро.

Deutsche Bank AG різко скоротив своїх співробітників у Росії, в основному через закриття ІТ-центру, проте минулого року він також отримав там вищі прибутки, ніж у 2021 році, до вторгнення. Це досить типово для банків, які все ще мають гроші в Росії, враховуючи труднощі, з якими європейці стикаються при доставці грошей додому, а також двозначні процентні ставки, які російський центральний банк сплачує за депозитами кредиторів.

Прибуток дочірньої компанії австрійського Raiffeisen Bank International за цей період зріс більш ніж утричі, а Intesa - приблизно в 20 разів.

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Банки США зіштовхнулися із аналогічними проблемами. Citigroup припинила майже всі інституційні банківські послуги в Росії на початку минулого року, хоча вона все ще має 7 млрд доларів, прив'язаних до країни, більша частина яких знаходиться на депозитах у центральному банку. JPMorgan Chase повідомляє, що станом на березень у неї в Росії застрягло близько 350 млн доларів.

Жоден кредитор не ілюструє дилему європейців краще, ніж Raiffeisen, котрий протягом двох років намагається скоротити збитки або вийти з грошима. Складна угода щодо репатріації капіталу провалилася 8 травня, коли банк заявив, що йому не вдалося переконати західних регуляторів підтримати цей план, що поставило його під загрозу порушення санкцій. Raiffeisen заявляє, що він працює над забезпеченням дотримання санкцій і що з 2022 року він "значно скоротив свою діяльність у Росії", скоротивши свій кредитний портфель майже на 60%, приблизно до 5,8 млрд євро, хоча чисельність його персоналу фактично зросла на 7 % майже до 10 тисяч. Хоча він віддав перевагу продажу, знайти покупця складно, і будь-яка угода вимагатиме схвалення Росії.

Угорський OTP Bank є одним із небагатьох кредиторів ЄС, які виводять гроші з країни. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є найближчим союзником Кремля в ЄС, і він на кілька місяців призупинив надання допомоги від блоку для захисту України, перш ніж піти на поступки, але OTP наполягає, що не отримав вигоди від його відносин з Путіним. Банк заявляє, що повністю дотримується санкцій і хоче піти з ринку, але російські регулятори ускладнюють продаж підрозділу за справедливою ціною.

Італійська UniCredit SpA працює в Росії через дочірню компанію зі штатом близько 3100 співробітників та понад 50 філій. Міланський банк заявляє, що з 2022 року він зарезервував понад 800 млн євро на випадок дефолтів у Росії та скоротив свій кредитний портфель на дві третини. Генеральний директор Андреа Орсель заявила на травневій телефонній конференції, що банк продовжить робити все можливе в країні і дотримується санкцій, але остаточний вихід буде важко здійснити.