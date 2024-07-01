UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найбільші обмеження діятимуть після 16:00. "Укренерго" описало ситуацію зі світлом

Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 липня, найбільший обсяг відключень очікується з 16:00 до 24:00. Усе через зростання споживання на тлі спекотної погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Як відзначили в "Укренерго", сьогодні через спеку споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора - у вихідний день.

Зокрема протягом доби очікується аварійне постачання з сусідніх країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання. Експорт не відбувається та не передбачається. 

Зокрема станом на сьогоднішній ранок без світла залишаються 475 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях. 

Також є відключення з технічних причин. Це пов'язано з, наприклад, впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Ситуація зі світлом в Україні 

Протягом останніх місяців Росія посилила масовані обстріли по території Україні. Внаслідок цього побутовим споживачам, а також бізнесу повернули графіки відключень. 

Українців попереджають про те, що зима може бути складною. Водночас у Міністерстві енергетики відзначають, що наразі зарано робити будь-які прогнози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго