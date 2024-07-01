Найбільші обмеження діятимуть після 16:00. "Укренерго" описало ситуацію зі світлом

Сьогодні, 1 липня, найбільший обсяг відключень очікується з 16:00 до 24:00. Усе через зростання споживання на тлі спекотної погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Як відзначили в "Укренерго", сьогодні через спеку споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора - у вихідний день.

Зокрема протягом доби очікується аварійне постачання з сусідніх країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання. Експорт не відбувається та не передбачається.

Зокрема станом на сьогоднішній ранок без світла залишаються 475 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях.

Також є відключення з технічних причин. Це пов'язано з, наприклад, впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Ситуація зі світлом в Україні

Протягом останніх місяців Росія посилила масовані обстріли по території Україні. Внаслідок цього побутовим споживачам, а також бізнесу повернули графіки відключень.

Українців попереджають про те, що зима може бути складною. Водночас у Міністерстві енергетики відзначають, що наразі зарано робити будь-які прогнози.