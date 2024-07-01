Наибольшие ограничения будут действовать после 16:00. "Укрэнерго" описало ситуацию со светом

Сегодня, 1 июля, наибольший объем отключений ожидается с 16:00 до 24:00. Все из-за роста потребления на фоне жаркой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Как отметили в "Укрэнерго", сегодня из-за жары потребление ожидается почти на 5% выше, чем вчера - в выходной день.

В частности, в течение суток ожидается аварийная поставка из соседних стран для формирования резервов в энергосистеме и снижения объема ограничений потребления. Экспорт не происходит и не предвидится.

В частности, по состоянию на сегодняшнее утро без света остаются 475 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской областях.

Также есть отключения по техническим причинам. Это связано с, например, влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев Россия усилила массированные обстрелы по территории Украины. Вследствие этого бытовым потребителям, а также бизнесу вернули графики отключений.

Украинцев предупреждают, что зима может быть сложной. В то же время в Министерстве энергетики отмечают, что пока рано делать какие-либо прогнозы.