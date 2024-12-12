Найбільші автомобільні музеї України: де і як працюють

Ми не хочемо сказати, що описуємо тут найцікавіші і найбільші автомобільні музеї України. Ні, це лише ті зібрання, які автожурналісти rbc.ua бачили на власні очі і експозиції яких здалися їм гідними загальної уваги. Жодних сумнівів: в країні є ще не менше дюжини цікавих зібрань колісної техніки, у тому числі відкритих для загалу, але про них ми розповімо наступним разом.

"Колеса Історії" (м. Київ)

Наймолодший технічний музей України працює з весни поточного року. У просторому приміщенні і на відкритій території має понад сто автомобілів усіх історичних періодів. Тут представлено кілька логічно завершених лінійок техніки – народні автомобілі, "державні", службові, армійські джипи і амфібії, унікальні урядові лімузини і навіть номенклатурний автобус. Окрема тема – двоколісна техніка, зокрема, важкі мотоцикли українського виробництва, у тому числі зразки, виготовлені колись у кількох екземплярах.

В музеї є сувенірна крамниця з ретро-іграшками на будь-який смак, які самі по собі становлять окрему історичну експозицію. Працює затишна кав’ярня, оформлена в ретростилі. Для щирих шанувальників ретро діють вінтажні автомати з продажу газводи, на другому поверсі працюють ігрові автомати кінця ХХ ст. В "Колесах Історії" можна замовити індивідуальну чи групову екскурсію (500 – 800 грн).

Час роботи: 10:00 – 18:00 у п’ятницю, суботу та неділю. Ціна квитків: 200 грн – дорослий, 150 грн – дитячий/студентський/пенсійний, учасникам бойових дій і дітям до 6 років – безкоштовно. Київ, вул. Малинська, 1. kolesaistorii.com.ua

"Фаетон" (м. Запоріжжя)

Технічний музей, який позиціонується як найбільший приватний музей в Україні. І він справді вражає своїм масштабом. В його семи (!) залах і на відкритому майданчику експонуються автомобілі, мотоцикли, мопеди, велосипеди і навіть літаки! Дві великі зали присвячені армійській техніці, окрема – легковим авто середини ХХ ст., ще одна зала присвячена легкій та важкій зброї. Своє приміщення займає побутова техніка і електроніка минулих років. Другий поверх зайнятий частково двоколісною мототехнікою усіх мислимих і немислимих марок і моделей, частково – машинами українських заводів. Більшість експонатів перебувають на ходу, причому реставрацію проводять у власних реставраційних цехах.

Власне, справа не лише у кількості експонатів, а й в їхній історичній цінності – адже тут виставлено чимало дійсно унікальних машин. Періодично експозиція оновлюється як за рахунок власних запасників, так і завдяки експонатам з інших приватних колекцій. У "Фаетоні" працює великий сувенірний магазин та кав’ярня. Можна замовити екскурсію з досвідченим гідом (300 грн.).

Час роботи: 9:00 – 17:00 щодня, ціна квитків: 200 грн. дорослий та 100 грн. дитячий, дітям до 6 років і ветеранам вхід безкоштовний. м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 8. faeton.zp.ua

"Машини часу" (м. Дніпро)

Технічний музей з особливою харизмою, в атмосфері якого аж ніяк не відчувається домінування техніки. Тут представлено транспорт і атрибути побуту різних епох з історії України. Дирекція постійно дбає про оновлення колекції, проте головна фішка "Машин часу" – в активностях, що одна за одною проводяться тут: майстер-класи з ремесел і виробничих професій, квести, пробіги та ралі, тематичні виставки – і все це прив’язується до дат та історичних подій.

Ще одна родзинка дніпровського автомобільного музею – велике кафе, розташоване просто у центрі виставкової зали з скляними стінами і видом на експонати. Інтер’єр повністю витримано у стилі середини ХХ ст., а страви самі по собі гідні уваги.

Час работи: 10:00 – 18:00 у п’ятницю, суботу та неділю. Ціна квитків: 200 грн. дорослий, 150 грн – дитячий/студентський/пенсійний/військовий, індивідуальна екскурсія – 350 грн. м. Дніпро, вул. Мандриківська, 44. mvr.org.ua

"Ретро-гараж" (м. Львів)

Музей науки і техніки – так називає себе ця чудова експозиція, розгорнута в дуже підходящому місці – історичному приміщенні трамвайного депо часів австрійської влади у Львові (побудови 1894 р.). Експозиція компактна і багатопланова, але перш за все приваблює колекція американських повнорозмірних дредноутів Luxury-класу. На противагу заокеанським full size – багата добірка велосипедів, в тому числі львівського виробництва. Врешті решт, цей заклад культури є ще й цікавим прикладом поєднання зусиль держави і приватних осіб – ентузіастів збереження культурної спадщини. Адже "Ретро-гараж" складається частково з експозиції Львівського історичного музею і частково – з приватних колекцій.

Час роботи: 10:00 – 17:00 щодня крім понеділка. Ціна квитків: 100 грн дорослий, 50 грн – пільговий. м. Львів, вул. Вітовського, 57а. lhm.lviv.ua

Коротко

Можливо, ми трохи перебільшуємо, але: коли у вас буде нагода побувати в одному з вищезгаданих міст, вважаємо, що зазначені музеї мають бути у першій черзі на відвідування поміж усіх інших об’єктів культури. Так, у кожному великому місті налічується десятки музеїв, але в якому ще експонати є настільки складними і масштабними?