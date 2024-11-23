Скільки коштує ностальгія: ТОП-5 вдалих авто у стилі ретро

Схильність людини до ностальгії підприємці використовують давно і успішно. Яскравий приклад – автомобілі, дизайнери яких час від часу вдаються до мотивів минулого. Автомобільні журналісти rbc.ua підготували добірку ностальгійних моделей, які попри все мали успіх на перенасичених ринках найрозвиненіших країн світу.

Потужний сплеск моди на ретростиль сколихнув автомобільний світ наприкінці ХХ століття. Протягом цілого десятиріччя по обидва боки двох океанів з’являлись моделі, намальовані за канонами піввікової давнини – і при тому з досконалим технічним начинням, з економічними і потужними двигунами та ще й з високими екологічними показниками.

Chevrolet HHR (2006 – 2011 pр.)

Найбільший автоконцерн Америки General Motors не був першим у справі просування моделей в ретростилі. Але його так званий високий універсал (фактично компактвен) Chevrolet HHR вийшов доволі цікавим. Створена за мотивами "Шевроле" 1940-50-х років машина вийшла просторою, цілком практичною (навіть підлога в салоні була рівна!) і звісно ж, мала сучасні технічні характеристики. За заокеанськими канонами тираж моделі був не дуже великим, але межу півмільйони примірників (конкретно 526 813 шт.) цей ретро-універсал легко перетнув.

VW New Beatle (1997 – 2019 рр.)

Насправді вражаюча історія про машину, яка заслужила на копіювання себе самої ще за власного конвеєрного життя. Один з фундаторів жанру масових народних автомобілів, VW Kafer (1938-2003) дав світові зразок одночасно харизми і безвідмовності, за що і заслужив любов споживачів по всьому світу. Модель, яка на межі століть стала живою класикою, ще зберігала попит у небагатих регіонах світу, а в автосалонах розвинутих країн тим часом з’явилась її реінкарнація – New Beatle, або, згідно офіційного гасла Volkswagen Group, "Beatle XXI століття". Новинку побудували на базі новітнього на той час VW Golf IV. Стилізований під класику кузов вийшов не дуже практичним, але все одно машина набула популярності і випускалася в двох генераціях.

Fiat 500 (з 2007 р.)

Італійці з 1930-х років тримали у своїх каталогах бюджетну мікролітражку з цифрою 500 у назві. При тому що кожні 20 – 30 років модель оновлювалась, але посилання на стиль попередників з’явилося тільки у XXI ст. Діюча станом на сьогодні версія Fiat 500 однозначно натякає на образ двоциліндрової моделі зразку 1957 – 1975 рр., що стала культовою завдяки своїй доступності і мультяшній зовнішності. Всередині цього разу нічого бюджетного – самі лише сучасні розробки, єдині з однокласниками марок Fiat та Ford – у тому числі і з електроприводом. Цікава на ходу і приваблива зовні машинка продається в 100 країнах світу, випущено вже більше 2 мільйонів "п’ятисоток" зразку 2007-го і випуск їх триває.

Nissan Figaro (1991 р.)

Схоже, японці на ниві ретро ностальгії стартували першими – ще у 1990-ті вони випускали для внутрішнього ринку цілу гаму компактних машинок у стилі минулих років. Це були такі собі нішеві автомобільчики, з претензією на ексклюзивність, і одним із справді успішних був малюк Nissan Figaro. Зовні він являв собою узагальнений образ автомобілів 1960-х, а всередині Figaro ховалося технічне начиння першого Nissan March (він же Nissan Micra). Модель замислювалася як лімітована і планувалася к випуску серією не більше 8000 примірників, але врешті решт була розтиражована у кількості 20 000 екземплярів.

Mini (з 2001 р.)

Образ британcької народної машинки Rover Mini не міг довго залишатись осторонь моди на ретро. Тож коли ім’я Mini перейшло до німецького BMW, воно швиденько стало окремим брендом. Попри те, що концептуальний сегмент нових Mini відрізняється від оригіналу, вони мають добрий попит. Незважаючи на аж ніяк не народну ціну, відроджена модель примножилася цілим сімейством моделей, варіантів і модифікацій і випускається зараз вже у другій генерації. Звісно, до поширеності оригінального Austin/Rover/Morris Mini зразку 1958 р. діючому Mini дуже далеко, але він бере преміальністю. Цікаво, що на відміну від інших учасників нашого огляду New Mini побудований на персональній агрегатній базі і не має технічних запозичень в інших однокласників.

Коротко

Зверніть увагу, що практично всі згадані тут моделі в стилі ретро врешті решт не стали ексклюзивом – це все масові автомобілі, успішні не тільки в своєму ретро-сегменті, а і як корисні транспортні засоби в цілому. І показово також, що стосується це і класу недорогих народних авто, і машин преміальної групи. Відтак, можна очікувати, що мода на стиль минулих років, відступивши на даний момент, зусиллями дизайнерів і маркетологів ще до нас повернеться.