Найбільше ворожих штурмів - на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Окупанти продовжують завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Зокрема, від обстрілів ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Будки, Зноб-Трубчевська, Безсалівка Сумської області. Також ворог завдав авіаційного удару по Іскрисківщині.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ завдала двох авіаударів, скинувши дві авіабомби, а також 37 разів обстріляла позиції Сил оборони та населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакували у районі Вовчанська та у напрямку Ізбицького. Ворог також завдав ракетного удару по цивільних об'єктах у місті Харків.

На Куп’янському напрямку зараз триває одне боєзіткнення в районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в районах Закітного та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну невдалу в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку сьогодні зафіксовано 14 ворожих штурмів у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія та у бік Новопавлівки. Досі тривають чотири боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах населених пунктів Вишневе, Злагода та Рибне. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Дотепер тривають шість боїв. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районах Плавнів та Приморського. Також росіяни завдали авіаудару по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили один штурм росіян в районі Антонівського мосту.