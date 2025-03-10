Найбільше ворог атакував на Лиманському та Покровському напрямках: яка ситуація на фронті

На фронті станом на вечір 10 березня відбулося 126 бойових зіткнень. Найактивніше російські окупанти атакували на Лиманському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку доби відбулося 126 бойових зіткнень, противник завдав 82 авіаційних удари, скинувши 119 КАБів, здійснив 1068 ударів дронами-камікадзе та 4597 обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційного удару в районі Малої Вовчої.

Противник здійснив вісім атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки. Наші оборонці успішно відбили сім атак, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське, на даний час точиться п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського, один бій продовжується.

На Краматорському напрямку Сили оборони стримують дві ворожі атаки в бік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка. В одній локації бойове зіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 21 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Леонтовичі та Звірове.

Сьогодні на даному напрямку наші воїни ліквідували 192 та поранили 160 окупантів, знищили п’ять бойових броньованих машин, чотири автомобілі, 11 мотоциклів, 12 БПЛА, чотири гармати, одну БМ-27 "Ураган". Крім того, суттєво пошкодили два мотоцикли загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новосілки та Привільного, на даний час завершилося сім боєзіткнень. Водночас авіаударів КАБами та некерованими ракетами зазнали населені пункти Воскресенка, Новогеоргіївка, Шевченко, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку окупанти шість разів йшли вперед поблизу Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та в напрямку Степового, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнала Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну атаку позицій наших захисників. Від авіаудару НАРами постраждало Львове.

На Курському напрямку українські захисники відбили 10 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 КАБ, та здійснив 229 артилерійських обстрілів.