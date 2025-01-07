Найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку. Генштаб описав ситуацію на фронті

На Харківському напрямку наші війська відбивали чотири атаки ворога поблизу Вовчанська та Тихого. На даний час триває одна атака противника в районі Тавільжанки.

Агресор здійснив три атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка. Наші оборонці успішно відбили всі атаки, противник успіху не мав.

На Лиманському напрямку за день російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників в районах Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Васюківки, Бондарного, Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Північне та Щербинівка. Тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївка. Противник застосовував 16 керованих авіаційних бомб по Покровську.

Сьогодні наші воїни ліквідували 171 та поранили 218 окупантів загалом на даному напрямку та знищили дві бойові броньовані машини та два мотоцикли. Крім того, суттєво пошкодили танк та чотири автомобілі загарбників.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 17 боєзіткнень. Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Времівському напрямку ворог 20 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне, два боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Новосілки. Противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався потіснити Сили оборони в районі острова Козацький.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники за сьогодні відбили 25 атак окупантів, триває ще шість боєзіткнень.