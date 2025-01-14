Найбільше на Покровському напрямку: Генштаб розповів про атаки окупантів на фронті

На фронті від початку доби 14 січня відбулося 84 бойових зіткнення. Найбільше російські окупанти атакують на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку активність ворожої авіації вилилася в удари по Вовчанську та Ветеринарному.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в районі Нової Кругляківки та Табаївки, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка. Шість боєзіткнень триває до цього часу. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Великому Бурлуку, Куп’янську, Глушківці, Новоосиновому та Пристіну.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито 11 ворожих атак, три боєзіткнення тривають. Крім того, противник завдав авіаційного удару керованими бомбами по Званівці.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмів російських загарбників, вісім атак продовжуються, ворог намагається прорватися до Ступочок, Предтечиного, Олександро-Шультиного та в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбивають дві штурмові дії ворога в районі населеного пункту Торецьк. До того ж ворог завдав авіаударів КАБами по районах населених пунктів Костянтинівка та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили 15 атак противника, вісім боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Велика Новосілка та Нескучне. Бої тривають.

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно спробував штурмувати позиції наших підрозділів.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 12 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав три авіаційні удари, скинувши три керовані бомби.