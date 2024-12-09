Найбільше атак росіян - на Покровському напрямку. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

На фронті від початку доби, 9 грудня, відбулося 102 бойових зіткнення. Найбільше російські окупанти атакують на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Глибокого та Вовчанська, одна атака противника триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій в районі Лозової та Загризового, одну атаку успішно відбито, триває бій.

На Лиманському напрямку відбулося десять бойових зіткнень поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. Шість боєзіткнень триває до цього часу.

На Торецькому напрямку загарбники шість разів атакували в районах Торецька та Неліпівки. Чотири атаки успішно відбито нашими захисниками, триває два боєзіткнення.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 29 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Поблизу Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка українські підрозділи відбили 24 атаки.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового відбито 16 штурмів, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Времівському напрямку агресор 14 разів атакував в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сторожевого, на даний час точиться п’ять боїв. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Константинополю.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

У Курській області українські захисники відбивають шість атак загарбників, всього ж на даний час вже зафіксовано дев’ять боєзіткнень.