Найбільше атак на Покровському напрямку. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

На фронті від початку доби 24 березня відбулося 105 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільш активні на Покровському напряму, де здійснили вже 43 атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку населеного пункту Кам’янка. Авіаційного удару КАБом зазнав Золочів.

На Куп’янському напрямку противник один раз атакував позиції наших військ в районі Загризового, атаку відбито.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу населених пунктів Ямполівка, Копанки та в бік Новомихайлівки, Нового, Катеринівки, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку наші воїни відбивали чотири атаки противника в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, два боєзіткнення ще тривають.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував 17 разів в районах Торецька та неподалік Диліївки та Кримського. Наразі точиться сім боїв.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в напрямках Новосергіївки та Котлярівки.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 39 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Авіаударів зазнали Сергіївка, Сухий Яр, Покровськ, Чунишине.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував поблизу населених пунктів Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль, шість боїв тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Тернове, Новопіль, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог намагається просунутися в напрямку Лобкового, тривають два боєзіткнення. Авіаційних ударів КАБами та НАРами зазнала Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником. Крім того, ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Веселе, Олександрівка та Дудчани.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України цієї доби відбили шість атак російських загарбників, ще один бій продовжується. Противник завдав два авіаційних удари, скинувши при цьому три КАБи, здійснив понад 110 обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.