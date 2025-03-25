Больше всего атак на Покровском направлении. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 24 марта произошло 105 боевых столкновений. Российские оккупанты наиболее активны на Покровском направлении, где совершили уже 43 атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении населенного пункта Каменка. Авиационному удару КАБом подвергся Золочев.

На Купянском направлении противник один раз атаковал позиции наших войск в районе Загрызово, атака отбита.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи населенных пунктов Ямполовка, Копанки и в сторону Новомихайловки, Нового, Катериновки, до сих пор продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении наши воины отражали четыре атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал 17 раз в районах Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского. Сейчас идет семь боев.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 43 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Котлино, Удачное, Преображенка, Андреевка, Богдановка и в направлениях Новосергиевки и Котляровки.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 39 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Авиаударам подверглись Сергеевка, Сухой Яр, Покровск, Чунишино.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал вблизи населенных пунктов Разлив, Днепроэнергия, Константинополь, шесть боев продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Терновое, Новополье, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться в направлении Лобкового, продолжаются два боестолкновения. Авиационным ударам КАБами и НАРами подверглась Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником. Кроме того, враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Веселое, Александровка и Дудчаны.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в эти сутки отбили шесть атак российских захватчиков, еще один бой продолжается. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом три КАБа, осуществил более 110 обстрелов, в частности пять - из реактивных систем залпового огня.