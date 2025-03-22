Больше всего атак в Курской области: Генштаб показал актуальные карты боев

На фронте за минувшие сутки произошло более 140 боев, враг активно применял авиацию и дроны-камикадзе. Украинские защитники удерживают позиции и наносят значительные потери оккупантам.

Украинские военные продолжают операцию на территории РФ. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 18 авиаударов (25 КАБ) и совершили 276 обстрелов, в том числе 9 из РСЗО. Враг пытался штурмовать позиции ВСУ 23 раза, еще одно боестолкновение продолжается.

Волынское и Полесское направления : признаков подготовки наступления не обнаружено.

Ореховское направление : без изменений, боестолкновений не зафиксировано.

Новопавловское направ ление: 11 атак в направлении Константинополя, Днепроэнергии и Разлива.

Покровское направление : 37 атак в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Преображенки, Богдановки и Андреевки.

Северское направление : 5 атак в районах Белогоровки, Раздоловки и Ивано-Дарьевки.

Оккупанты активно применяют авиацию и артиллерию. Зафиксировано 85 авиаударов, в ходе которых сброшено 134 управляемые авиабомбы. Враг совершил 6407 обстрелов, в том числе 199 из РСЗО, и использовал около трех тысяч дронов-камикадзе.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия российских оккупантов, нанося им значительные потери. За минувшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения.

Напомним, что в течение суток украинские войска поразили 26 районов сосредоточения личного состава, техники и вооружения противника, а также уничтожили средство ПВО, пять артиллерийских установок и пункт управления.

Общие потери россиян составили 1210 человек, 9 танков, 20 бронемашин, 96 артиллерийских систем, три РСЗО и 258 беспилотников.