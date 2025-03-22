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Больше всего атак в Курской области: Генштаб показал актуальные карты боев

Суббота 22 марта 2025 08:34
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Больше всего атак в Курской области: Генштаб показал актуальные карты боев Фото: Генштаб показал актуальные карты боев (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На фронте за минувшие сутки произошло более 140 боев, враг активно применял авиацию и дроны-камикадзе. Украинские защитники удерживают позиции и наносят значительные потери оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия российских оккупантов, нанося им значительные потери. За минувшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения.

Ситуация на фронте

Оккупанты активно применяют авиацию и артиллерию. Зафиксировано 85 авиаударов, в ходе которых сброшено 134 управляемые авиабомбы. Враг совершил 6407 обстрелов, в том числе 199 из РСЗО, и использовал около трех тысяч дронов-камикадзе.

Фото: Генштаб

На разных направлениях зафиксированы попытки прорыва:

Харьковское направление: 6 атак в районе Волчанска.

Купянское направление: 6 атак вблизи Голубовки, Кругляковки, Загрызово и Песчаного.

Лиманское направление: 22 атаки возле Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Ямполовки, Торского и Ивановки.

Северское направление: 5 атак в районах Белогоровки, Раздоловки и Ивано-Дарьевки.

Краматорское направление: 4 атаки возле Часового Яра и Предтечино.

Торецкое направление: 19 атак вблизи Дачного, Дружбы, Дилиевки и Торецка.

Покровское направление: 37 атак в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Преображенки, Богдановки и Андреевки.

Новопавловское направление: 11 атак в направлении Константинополя, Днепроэнергии и Разлива.

Гуляйпольское направление: 2 атаки вблизи Новоселки и Привольного.

Ореховское направление: без изменений, боестолкновений не зафиксировано.

Приднепровское направление: 1 неудачная атака оккупантов.

Волынское и Полесское направления: признаков подготовки наступления не обнаружено.

Ситуация в Курской области

Украинские военные продолжают операцию на территории РФ. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 18 авиаударов (25 КАБ) и совершили 276 обстрелов, в том числе 9 из РСЗО. Враг пытался штурмовать позиции ВСУ 23 раза, еще одно боестолкновение продолжается.

Напомним, что в течение суток украинские войска поразили 26 районов сосредоточения личного состава, техники и вооружения противника, а также уничтожили средство ПВО, пять артиллерийских установок и пункт управления.

Общие потери россиян составили 1210 человек, 9 танков, 20 бронемашин, 96 артиллерийских систем, три РСЗО и 258 беспилотников.

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