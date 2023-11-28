Найбільша загроза Європі. Президент Чехії вважає, що РФ готова захопити частину країн ЄС

Росія нині являє собою найбільш значну і безпосередню загрозу європейській безпеці та союзникам по Північноатлантичному альянсу.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny .

За його словами, режим російського диктатора Володимира Путіна відкрито заявляє, що бореться проти "колективного Заходу". На думку Павла, російські імперські амбіції не мали б меж, якби ці межі не були встановлені.

"Якщо це буде дозволено, Росія без вагань захопить регіони колишнього Східного блоку", - зазначив він.

Східний блок - термін, який використовували на Заході в другій половині 20 століття для позначення прорадянських держав Центральної та Східної Європи. У Європі східний блок був представлений Албанією (до 1961 року), Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею, Румунією та Чехословаччиною.

Кому загрожує велика небезпека

Президент Чехії заявив, що велика небезпека загрожує країнам, які поки що не є членами Євросоюзу і НАТО.

"Ось чому дуже важливо підтримувати такі держави, як Молдова, Грузія або Боснія і Герцеговина", - сказав він.

Також президент Чехії додав, що Росія принесла далекосяжний військовий конфлікт у Європу, спричинивши величезні людські страждання і руйнування в Україні.

Допомогу Україні потрібно надавати й надалі

Павел сказав, що Росія, як постійний член Ради Безпеки ООН, розв'язала імперіалістичну, криваву кампанію проти суверенної країни та чинить воєнні злочини масштабів, яких не спостерігали в Європі за останні 80 років, за винятком різанини в Сребрениці.

Він підтвердив, що Україну необхідно продовжувати підтримувати в політичному, економічному, гуманітарному та військовому відношенні. За словами Павла, на політиках також лежить велика відповідальність у плані стратегічних комунікацій.

"Особисто вдома я неодноразово пояснюю, що на Україні на кону стоїть наша власна безпека", - заявив він.

Апетити РФ можуть збільшитися

Президент Павел додав, що не всі лідери країн поділяють його точку зору. За час його короткого президентського терміну йому довелося поговорити з деякими лідерами, чия думка про Росію була зовсім іншою.

"Моя мета - не судити їх, а вислухати і пояснити, як пов'язані поточні події. до історичного досвіду нашої країни", - сказав він.

Також він вважає, що якби Росія отримала вигоду зі своєї агресії, її апетит збільшився б. Ба більше, це могло б надихнути інші країни використовувати військову силу для досягнення своїх інтересів.

Інші заяви Петра Павела про війну в Україні

Раніше президент Чехії Петр Павел заявляв, що Росія може повністю відновити свою боєздатність протягом шести років.

Також Павел говорив, що нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що Україна може отримати військову перевагу, а час наразі йде на користь Росії.

Ще Павел заявляв, що постачання озброєнь, які потрібні ЗСУ для успіху, поки що гальмуються. А самі бойові дії в Україні несуть у собі великий ризик, а саме втому від війни.