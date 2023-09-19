Найбільша у світі. Директор ФБР розповів про роботу мережі китайських хакерів

"Китай вже має більш розвинену мережу хакерів, ніж інші великі країни разом узяті. Якби кожен з кіберагентів ФБР і аналітиків розвідки зосередився виключно на Китаї, китайські хакери все одно перевершували б чисельність нашого персоналу з кіберзахисту як мінімум у співвідношенні 50 до 1", - Заявив Рей.

Китай раніше неодноразово заперечував використання хакерів для шпигунства за Сполученими Штатами. Минулого місяця в посольстві Китаю в США заявили, що американські офіційні особи та засоби масової інформації часто "роздмухують" звинувачення у шпигунстві, пов'язаному з Китаєм.

Китайські хакери викрали персональні дані чиновників із США

У липні пов'язані з Пекіном хакери під час шпигунської операції отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Крім того, раніше хакерська група Storm-0558 з метою шпигунства зламала ряд облікових записів електронних пошт, пов'язаних з держустановами в Західній Європі. Відомо, що хакери отримали доступ до даних пошт приблизно 25 організацій.

За даними Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США, китайські хакери також отримали доступ та викрали несекретні дані Exchange Online Outlook. Виконавчий віце-президент Microsoft Чарлі Белл заявив, що група Storm-0558 зосереджена на шпигунстві , наприклад, отримання доступу до систем електронної пошти для збору розвідувальних даних.