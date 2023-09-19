RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крупнейшая в мире. Директор ФБР рассказал о работе сети китайских хакеров

Фото: директор ФБР рассказал о работе сети китайских хакеров (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Китай обладает наибольшей сетью кибершпионов в мире. По своим масштабам она превышает сети хакеров во всех больших странах вместе взятых.

Об этом заявил директор ФБР Крис Рэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай уже имеет более развитую хакерскую сеть, чем другие крупные страны вместе взятые. Если бы каждый из киберагентов ФБР и аналитиков разведки сосредоточился исключительно на Китае, китайские хакеры все равно превосходили бы численность нашего персонала по киберзащите как минимум в соотношении 50 к 1", - заявил Рэй.

Китай ранее неоднократно отрицал использование хакеров для шпионажа за Соединенными Штатами. В прошлом месяце в посольстве Китая в США заявили, что американские официальные лица и средства массовой информации часто "раздувают" обвинения в шпионаже, связанном с Китаем.

Китайские хакеры похитили персональные данные чиновников из США

В июле связанные с Пекином хакеры в ходе шпионской операции получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николаса Бернса.

Кроме того, ранее хакерская группа Storm-0558 с целью шпионажа взломала ряд аккаунтов электронных почт, связанных с госучреждениями в Западной Европе. Известно, что хакеры получили доступ к данным почт примерно 25 организаций.

По данным Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, китайские хакеры также получили доступ и похитили несекретные данные Exchange Online Outlook. Исполнительный вице-президент Microsoft Чарли Белл заявил, что группа Storm-0558 сосредоточена на шпионаже, например, на получении доступа к системам электронной почты для сбора разведывательных данных.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСоединенные Штаты АмерикиКибератака