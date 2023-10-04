Найбільша справа Майдану завершена. В Україні судитимуть Януковича та екс-силовиків

Справа із розслідування розстрілу мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого 2014 року вже завершена. До суду направлено обвинувальні акти стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 екс-чиновників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.
Як було встановлено розслідуванням, тодішній президент Янукович за підбурювання представників держави-агресора створив організовану злочинну групу "з метою незаконного перешкоджання організації та проведення мітингів на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС".
Зазначається, що вони організували вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо протестувальників.
За даними слідства, до складу злочинної групи Янукович залучив колишніх:
"18-20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом експрезидента організувала застосування працівниками правоохоронних органів і внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спецзасобів, в тому числі незаконно поставлених з РФ, для силової протидії та розгону демонстрантів", - розповіли у генпрокуратурі.
У першій половині дня 18 лютого вони організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року.
Після обіду того ж дня обвинувачені організували штурм Майдану на підставі "антитерористичної операції", а вже вранці 20 лютого стався розстріл мітингувальників співробітниками "Беркуту".
"Дії обвинувачених призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту. В тому числі смерті 67 цивільних. Всього постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронця. Завдано майнові збитків на суму понад 16 млн грн", - йдеться у заяві Офісу генпрокурора.
Раніше повідомлялося, що строки давності у частині справ, які стосуються розгону студентів на Майдані, спливають у грудні цього року.
Також начальник департаменту Офісу генерального прокурора у справах "Майдану" Олексій Донський наголошував, що вирок у справі розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року має бути оголошено вже цього року.
Нагадаємо також, що в прокуратурі ще у листопаді 2015 року заявляли, що рішення про силовий розгін студентів в ніч з 29 на 30 листопада приймав колишній президент Янукович.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.