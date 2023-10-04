Найбільша справа Майдану завершена. В Україні судитимуть Януковича та екс-силовиків

Як було встановлено розслідуванням, тодішній президент Янукович за підбурювання представників держави-агресора створив організовану злочинну групу "з метою незаконного перешкоджання організації та проведення мітингів на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС".

Зазначається, що вони організували вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо протестувальників.

За даними слідства, до складу злочинної групи Янукович залучив колишніх:

міністра внутрішніх справ (Віталій Захарченко) та його заступника,

командувача внутрішніх військ МВС (Станіслав Шуляк),

голову Служби безпеки (Олександр Якименко) та його заступника,

начальника ГУ МВС у Києві (Валерій Коряк) та його заступника,

командира столичного полку міліції особливого призначення "Беркут" (Руслан Цикалюк),

главу Міноборони (Павло Лебедєв).

"18-20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом експрезидента організувала застосування працівниками правоохоронних органів і внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спецзасобів, в тому числі незаконно поставлених з РФ, для силової протидії та розгону демонстрантів", - розповіли у генпрокуратурі.

У першій половині дня 18 лютого вони організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року.

Після обіду того ж дня обвинувачені організували штурм Майдану на підставі "антитерористичної операції", а вже вранці 20 лютого стався розстріл мітингувальників співробітниками "Беркуту".

"Дії обвинувачених призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту. В тому числі смерті 67 цивільних. Всього постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронця. Завдано майнові збитків на суму понад 16 млн грн", - йдеться у заяві Офісу генпрокурора.

Раніше повідомлялося, що строки давності у частині справ, які стосуються розгону студентів на Майдані, спливають у грудні цього року.

Також начальник департаменту Офісу генерального прокурора у справах "Майдану" Олексій Донський наголошував, що вирок у справі розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року має бути оголошено вже цього року.