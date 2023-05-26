UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найбільша в історії. Екс-заступнику міністра оборони Шаповалову призначили заставу у понад 400 млн гривень

Фото: екс-заступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Стаття, за якою підозрюють екс-заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова - перешкоджання законним діям ЗСУ під час особливого стану - відноситься до тяжких, а отже максимальний розмір застави не мав перевищувати 207 120 гривень. Проте призначена судом застава - 402 млн грн - майже у 2000 разів перевищує цей показник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Таким чином застава Шаповалова очолює рейтинг найбільших застав з величезним відривом.

"У випадку Шаповалова його заробіток за останні чотири роки склав 1,5 млн гривень або 375 000 на рік, і це у 1000 разів менше розміру призначеної судом застави", - зазначає видання.

Щоб внести таку заставу, Шаповалов має працювати тисячу років.

Для порівняння, екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський підозрюється у завданні збитків державі у розмірі $30 млн, або понад 1 млрд грн. Однак йому призначили заставу у 10 млн грн. Шаповалову, якого не підозрюють у завданні збитків, хоча в його справі фігурує майже та сама сума, призначили заставу у 40 разів більшу, ніж Пивоварському.

Так само й у справі мільйонера Бориса Кауфмана, підозрюваного у створенні злочинного угрупування, фігурує застава, менша за заставу Шаповалова у 4 рази. При цьому, на відміну від ексзаступника міністра оборони, Кауфман володіє активами на $220 млн.

"Шаповалов, який підозрюється у скоєнні злочину середньої тяжкості, отримав заставу у рази більшу, ніж всі інші відомі персони, які є навіть "офіційними мільйонерами", і підозри проти яких набагато серйозніші. Більш того, застава для Шаповалова виявилася у 100 разів більшою, ніж для відомого наркодилера Юрія Чернецького - 4 млн грн. І його провина, до речі, була доведена у суді", - підкреслили журналісти.

Нагадаємо, раніше Шаповалов повідомив в інтерв’ю, що іноземні постачальники на початку війни давали Україні не більше як тиждень. З цієї причини вони відмовлялися продавати товар без отримання повної оплати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд