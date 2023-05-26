Самая большая в истории. Экс-заместителю министра обороны Шаповалову назначили залог более чем в 400 млн гривен

Таким образом, залог Шаповалова возглавляет рейтинг крупнейших залогов с огромным отрывом.

"В случае Шаповалова его заработок за последние четыре года составил 1,5 млн гривен или 375 000 в год, и это в 1000 раз меньше размера назначенного судом залога", - отмечает издание.

Чтобы внести такой залог, Шаповалов должен работать тысячу лет.

Для сравнения, экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский подозревается в нанесении ущерба государству в размере $30 млн или более 1 млрд грн. Однако ему назначили залог в 10 млн грн. Шаповалову, которого не подозревают в нанесении ущерба, хотя в его деле фигурирует почти та же сумма, назначили залог в 40 раз больше, чем Пивоварскому.

Так же и по делу миллионера Бориса Кауфмана, подозреваемого в создании преступной группировки, фигурирует залог меньше залога Шаповалова в 4 раза. При этом, в отличие от экс-замминистра обороны, Кауфман владеет активами на $220 млн.

"Шаповалов, подозреваемый в совершении преступления средней тяжести, получил залог в разы больше, чем все другие известные персоны, которые являются даже "официальными миллионерами", и подозрения против которых гораздо серьезнее. Более того, залог для Шаповалова оказался в 100 раз больше, чем для известного наркодилера Юрия Чернецкого - 4 млн. грн., и его вина, кстати, была доказана в суде", - подчеркнули журналисты.

Напомним, ранее Шаповалов сообщил в интервью, что иностранные поставщики в начале войны давали Украине не больше недели. По этой причине они отказались продавать товар без получения полной оплаты.